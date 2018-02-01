ВМС США продолжат полеты над Черным морем – Пентагон

В Пентагоне заявили, что военные самолеты США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем у берегов России.

«Мы летаем над Черным морем, а Черное море – это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены», - приводит слова представителя Комитета начальников штабов ВС США генерала-лейтенанта Кеннета Маккензи РИА Новости.

29 января около полудня дежурные средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили неопознанную воздушную цель, приближавшуюся к границе воздушного пространства России. Самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США был перехвачен Су-27. По данным Минобороны РФ, полет при перехвате самолета ВМС США проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.