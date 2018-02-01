Биологи научили косатку говорить по-человечески

Международная группа биологов провела эксперимент, в ходе которого косатка имитировала человеческую речь. На аудиозаписи, сопровожденной визуализацией звуковой дорожки, видно, что косатка воспроизводит со схожими частотами голос человека.

В ходе эксперимента морское млекопитающее по кличке Уики произносило отдельные короткие фразы на английском языке, повторяя их за человеком. Подробности научной работы публикует журнал Proceedings of the Royal Society B. Отмечается, что для имитации звуков животное использует наружные ноздри.

«Они все равно могут издавать звук, настолько похожий на тот, который способны произносить представители других видов — в данном случае мы. И от этого наблюдаемое нами явление представляется еще более впечатляющим», — рассказал один участников проекта Джозеф Колл.

Косатки обладают способностью запоминать и воспроизводить любые звуки, которые издают их сородичи. Ученые пришли к выводу, что животное может также воспроизводить некоторые слова.