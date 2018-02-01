Литва отгородилась забором от России

Литва построила забор на границе с Калининградской областью России.

Строительство двухметрового заграждения протяженностью 45 км обошлось литовскому бюджету в 1,3 миллиона евро, информирует «Русская служба ВВС».

Пограничники республики объяснили необходимость строительства забора борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.

Забор построен в тех местах, где отсутствуют естественные преграды. Помимо этого, по периметру установлены видеокамеры.