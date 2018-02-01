Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной его интронизации. В связи с этим событием Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя и подарил патриарху Кириллу букет белых роз, сообщает РИА Новости.

Позже Путин и патриарх Кирилл в неформальной обстановке провели короткую беседу, в ходе которой обсудили Архиерейский собор РПЦ.

«Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, и прошло на таком уровне и с таким результатом», — сказал Путин.

Поздравления в свой адрес патриарх Кирилл по традиции принимает два раза в год: в день вступления на патриарший престол - 1 февраля и в день тезоименитства - 24 мая.