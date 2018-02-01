В США завершили испытания морской «пешки»

В США завершены испытания роботизированного тримарана ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel - Противолодочный боевой беспрерывно следящий беспилотный корабль), сообщило оборонное агентство DARPA.

Задачи беспилотника - в связке с авиационными разведчиками и гидроакустическими буями обнаруживать подлодки противника в прибрежных водах.

«ACTUV - это новое видение морской войны, которая осуществляется за счет большого количества маленьких, но высокоэффективных платформ», - сказал Фред Кеннеди, директор управления тактических технологий DARPA.

По его словам, военные США давно говорили о стратегической замене «королей» и «королев» на морской шахматной доске множеством «пешек», и ACTUV - это первый шаг к тому, чтобы сделать это.

Робота передадут Управлению военно-морских исследований для дальнейшего усовершенствования, с тем чтобы он мог уже в этом году выйти на боевое дежурство.

Водоизмещение ACTUV - 145 тонн, 40 из них - занимает топливо. Сообщается, что продолжительность одного выхода в море может составлять три месяца.

К слову, в России тоже идут разработки тримарана будущего, который придет на смену малому ракетному кораблю «Буян-М».