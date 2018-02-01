Дуров назвал причины удаления Telegram из App Store

Корпорация Apple удалила мессенджер Telegram из магазина приложений App Store из-за неприемлемого контента.

«Мы были извещены Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были удалены из App Store. Как только мы установим фильтры контента, мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store», - написал на своей странице в Twitter основатель Telegram Павел Дуров.

Apple на данный момент не сообщала о причинах удаления приложения. О его недоступности в App Store стало известно сегодня, первого февраля.