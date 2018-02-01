В МВФ назвали условия возобновления финансирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) возобновит финансирование Украины, если она примет закон об Антикоррупционном суде и установит цены на газ на рыночный уровень. Соответствующее заявление сделал глава представительства МВФ в стране Йоста Люнгман.

«Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — приводит Интерфакс-Украина слова Люнгмана.

Среди иных условий, стоящих перед Киевом, представитель МВФ назвал удержание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса. При этом он дал позитивную оценку повышению учетной ставки Нацбанком.

Йоста Люнгман подчеркнул, что международные резервы Украины увеличились на 6,5 миллиардов долларов — до 19 миллиардов долларов, но призвал наращивать их и впредь для защиты от «внешних шоков». Также он посоветовал властям ориентироваться на рост продуктивности труда в политике увеличения заработных плат.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Нацбанке Украины (НБУ) сочли «нереальным» получение нового транша от МВФ.