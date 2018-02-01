Лавров определил единственный способ урегулирования ситуации в Донбассе

Минские соглашения остаются единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Неукоснительное выполнение минского комплекса мер - это единственный путь, несмотря на попытки подорвать мирные перспективы. Имею в виду такие провокационные шаги Киева, как объявленная весной прошлого года полная блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей, недавно принятый закон о реинтеграции Донбасса, который, по сути дела, перечеркивает минские соглашения, и печально известный закон об образовании, который дискриминирует не только русский язык, но и все остальные языки меньшинств на Украине», - пояснил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва рассчитывает на соблюдение Киевом достигнутых договоренностей в рамках контактной группы. По мнению Лаврова, состоявшийся накануне Нового года обмен пленными говорит о том, что стороны могут договариваться.

Также Лавров прокомментировал периодическое нарушение режима прекращения огня в Донбассе.

«Есть большая озабоченность, что вот те нарушения, которые случаются, связаны с тем, что сохраняются и расправляют плечи, набирают силу на Украине нелегальные вооруженные формирования», - предположил Лавров.

В конце декабря прошлого года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Он стал самым масштабным за все время конфликта в Донбассе. Позже, 18 января, стороны обменялись списками для очередного обмена, который может состояться в ближайшее время.