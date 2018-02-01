ФСБ опубликовала кадры ликвидации террориста в Нижнем Новгороде

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры ликвидации террориста ИГ («Исламское государство», ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация) в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде спецназ ФСБ нейтрализовал боевика, готовившего теракт.

Во время обыска у преступника были найдены самодельная бомба большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин приказал ФСБ не брать в плен оказывающих сопротивление террористов.