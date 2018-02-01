В Кремле пообещали продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов
Энергичные действия по отстаиванию прав спортсменов как в судебном порядке, так и в иных категориях «могут быть эффективными и должны продолжаться», отметили в Кремле.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
РФ продолжит отстаивать права российских спортсменов, которые оказались вовлечены в допинг-скандал. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение CAS об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов.
«Мы продолжим мирное правовое сражение за интересы и права наших спортсменов»,
- отметил он.
Песков также отметил, что энергичные действия по отстаиванию прав спортсменов как в судебном порядке, так и в иных категориях оправданы, «могут быть эффективными и должны продолжаться».
Решение CAS уже прокомментировал глава Министерства спорта России Павел Колобков.