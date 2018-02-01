В Кремле пообещали продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов

РФ продолжит отстаивать права российских спортсменов, которые оказались вовлечены в допинг-скандал. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение CAS об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов.

«Мы продолжим мирное правовое сражение за интересы и права наших спортсменов», - отметил он.

Песков также отметил, что энергичные действия по отстаиванию прав спортсменов как в судебном порядке, так и в иных категориях оправданы, «могут быть эффективными и должны продолжаться».

Решение CAS уже прокомментировал глава Министерства спорта России Павел Колобков.