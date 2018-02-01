На Украину контрабандой попытались провезти 950 килограммов будущих биткоинов

В киевском аэропорту Борисполь украинским таможенникам удалось пресечь контрабанду крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга. Всего было изъято 200 приборов весом 950 килограмм, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что минимальная стоимость оборудования для майнинга оценивается примерно в 13 миллионов гривен, что равняется почти 500 тысячам долларов.

Незаконный груз пытались переправить на территорию страны авиатранспортом при помощи поддельных документов. В результате незаконной сделки украинский бюджет мог потерять миллионы гривен, сообщается на сайте на сайте Государственной фискальной службы Украины.

По факту произошедшего было возбуждено дело о нарушении Таможенного кодекса страны.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины скупают биткоины.