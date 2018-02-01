Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным по делу о взятках. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

Гособвинение потребовало наказания в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере ста миллионов рублей. По версии следствия, речь идет о взятках на сумму в 600 тысяч евро - за покровительство бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Задержали Белых в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче денег. Прояснить ситуацию на месте он не смог, но свою вину отрицал.