Эксперт раскрыл подробности перехвата американского самолета-разведчика российским Су-27

Заслуженный военный летчик Российской Федерации, заместитель главного редактора «Авиапанорама» Владимир Попов в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал публикацию ВМС США пяти видеороликов якобы «небезопасного маневра» российского истребителя Су-27, который осуществил перехват американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries.

Эксперт отметил, что «никаких нарушений там однозначно не было».

«Надо сказать, что там никаких нарушений однозначно не было видно - это во-первых. Во-вторых, все было сделано в плане именно обеспечения безопасности полетов и нашего истребителя или истребителей, и, соответственно, сопровождения самолета, который они осуществляли», - отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что российские летчики выполняли «вытеснение из воздушного пространства, которое находится вблизи наших территориальных вод». Вместе с тем Попов заявил, что вся ситуация в целом является «нагнетанием обстановки».

«Это достаточно большое расстояние по дистанции и интервалу от проходящего самолета. Никаких вибрационных последствий не видно в кабине этих самолетов, которые мы рядом проходили и идентифицировали. Вот наша задача была главная», - рассказал он.

Ранее ВМС США обнародовали еще пять роликов, на которых, как утверждает Пентагон, запечатлен «небезопасный» маневр российского истребителя Су-27, осуществившего перехват американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries.