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Пенсии, льготы и изменения для автомобилистов: февральские нововведения в жизни россиян

Артем Афонский
12:50 01.02.2018
С 1 февраля в России должна произойти масса изменений, которая в первую очередь коснется пенсионеров, автомобилистов, различных категорий льготников и остальных граждан.
Пенсии, льготы и изменения для автомобилистов: февральские нововведения в жизни россиян
Фото: Алексей Куденко РИА Новости

С  первого дня февраля пенсионерам будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к основной сумме получают льготники (инвалиды, сироты). Известно, что ее сумма составит 4 983 рубля.

Значительного повышения пенсии стоит ждать отставным работникам прокуратуры и Следственного комитета. В результате нововведений их пенсии вырастут на 30% (сейчас выплаты бывшим сотрудникам составляют около 20 тыс. рублей ежемесячно).

Кроме того, произойдет индексация детских пособий, размер которой ежегодно пересматривается в феврале. Увеличатся и ежемесячные выплаты и единоразовые.

Так, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет увеличится до 3 142 рублей.

Изменения не затронут только материнский капитал – его сумма по-прежнему составляет 453 тысячи рублей.

Для более подробного анализа изменений и новых реформ сайт телеканала «Звезда» связался с руководителем Центра политэкономических исследований Василием Колташовым.

По мнению эксперта, повышение пенсий и индексация детских пособий – в целом позитивная картина, но не лишенная минусов.

«Безусловно индексация необходима, и хорошо, что она теперь имеет место. Но, к сожалению, это повышение носит процентный характер. Есть серьезная проблема: у нас большой пласт пенсионеров получает выплаты ниже среднего, и эти люди остаются в плохом положении учитывая реформы. Думаю, что останутся люди, которые не будут удовлетворены таким повышением… . А индексация остальных показателей, кстати, тоже носит «бухгалтерский, процентный показатель»», - считает Колташов.

«При этом не стоит забывать, что мы прошли довольно тяжелую волну кризиса в 2014-15 годах, и чем чаще будет происходить индексация – тем для нас будет лучше. Касаться такие изменения должны конечно самого «бедного» слоя населения. По поводу детских пособий скажу так: немного они повысятся, но являются ли они достаточными для того, чтобы покрывать все расходы, связанные с рождением ребенка? Нужно учитывать, что пока ребенок растет – с ним постоянно должен находится кто-то из членов семьи, который не работает. И не работая, он вынужден и себя содержать, и ребенка. Государство, конечно должно оказывать дополнительную поддержку таким людям. Многим семьям, которые оплачивают ипотеку, или «тянут» жилье – тяжело содержать самих себя», - заявляет эксперт.

Однако, несмотря на это, Колташов считает, что сложившаяся картина в целом носит больше позитивный характер, нежели негативный.

Также, изменения коснутся и автомобилистов, так, 1 февраля в российских городах, участвующих в ЧМ-2018, начнется аккредитация такси. В автомобилях будет установлена система, которая в онлайн-режиме будет передавать всю информацию о местонахождении пассажиров. Также пассажир всегда сможет ознакомится с информацией о тарифах прямо в салоне авто.

А вот рядовым автомобилистам следует обратить внимание на изменение схемы движения на трех улицах столицы. С 1 февраля 2018 года сразу три улицы станут односторонними: Проектируемый проезд №2554 по направлению от 1-й Миусской к ул.Новослободская; Проектируемый проезд № 6023 по направлению от ул. 2-я Фрунзенская к ул. 3-я Фрунзенская; Проектируемый проезд № 6024 по направлению от ул. 3-я Фрунзенская к ул. 2-я Фрунзенская.

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