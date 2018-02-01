Могила для вермахта: каким оружием СССР победил в Сталинградской битве

Каким бы совершенным оружием не обладало государство, нажимает на курок всегда человек. И от его боевого духа полностью зависит исход битвы. За официальную дату начала битвы взят день – 17 июля 1942 года, когда передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта на рубеже рек Чир и Цимла встретились в открытом противостоянии с авангардами 6-й немецкой армии. А 2 февраля 1943-го, когда северная группировка армии вермахта капитулировала (ее командарм генерал-фельдмаршал Паулюс сдался накануне), вошло в историю, как день окончания битвы.

Ровно двести дней и ночей изнурительных боев, которые закончились нашей безоговорочной победой. Потерпев поражение, фашисты, в том числе и командование во главе с Гитлером, сидящим в Берлине, как никогда до этого, явно ощутило приближение своей кончины.

О героизме советских солдат и высочайшей цене (безвозвратные потери составили почти 480 тысяч человек), которую пришлось заплатить за ту победу, можно рассказывать бесконечно.

Один только подвиг сержанта Якова Павлова чего стоит. Почти два месяца небольшое подразделение солдат, где сержант был старшим, удерживала четырехэтажный дом, имеющий тактическое преимущество при круговой уличной обороне. Потом на личной карте Паулюса обнаружат, что этот объект был отмечен как крепость, которую защищает целый батальон.

Отставали, но не проиграли

При этом не следует забывать, сколь огромную лепту в общую победу внесли и те, кто ковал ее в цехах своих предприятий и делал танки, самолеты, тяжелые орудия, минометы, стрелковое оружие.

Вся боевая техника и боезапас доставлялись на поле боя по мере необходимости, взамен той, которую пожирало пламя сражений. Но даже при всем титаническом труде работников тыла, наши воинские подразделения существенно отставали от германцев по количеству вооружения по всем позициям.

Основной вооружением сухопутных войск Рабоче-крестьянской Красной Армии к началу Сталинградской битвы были легкие танки Т-26 и Т-60.

Тогда уже воевали и средние «тридцатьчетверки» (весом до 30 т), но вплоть до конца 1942-го, пока эти знаменитые машины не начали массово поступать с уральских заводов, основная нагрузка лежала на легких десятитонниках. Были еще у нас и американские М-3 «Стюарт» (танки поставлялись из-за океана по ленд-лизу), но особой погоды под Сталинградом они не сделали.

И в первую очередь из-за недолговечности своих двигателей, рассчитанных на высокооктановое авиационное топливо. Увы, но кроме низкосортного бензина, «кормить» их в боевых условиях в районе Волги было нечем.

Из вспомогательной бронетехники обязательно нужно упомянуть БА-64 – первый советский серийный полноприводный бронеавтомобиль, который является прародителем всех нынешних модификаций БМП.

В Сталинградских сражениях эта машина с экипажем из двух человек, имеющая на вооружении один пулемет 7,62 мм, использовалась как для разведывательных целей, так и для поддержки пехоты.

Богиня войны

Конечно же, богом войны, решившим исход многих боев, оставалась артиллерия. Самыми многочисленными огневыми средствами из стоящих на вооружении артподраздлений были – гаубицы М-30 и М-50 с калибром 122 и 152 мм соответственно. Они с одинаковым успехом применялись для стрельбы по живой силе противника, и для разрушения вражеских полевых фортификационных сооружений. Заградительный огонь гаубичными осколочно-фугасными снарядами представлял определенную угрозу и для бронетехники.

«Убийцы танков» – легкие самоходные артустановки ЗиС-30, которые очень хорошо были приняты в войсках из-за эффективности противотанковой пушки, устанавливаемой на артиллерийском тягаче Т-20, не смогли оказать заметного влияния в том сражении. Основная причина – их малочисленность.

Зато огромную роль сыграли легендарные «Катюши» (боевая машина реактивной артиллерии БМ-13), которую фашисты называли «орга́ном Сталина» из-за характерного звука, издаваемого оперением ракет. Залп одного дивизиона БМ-13, куда входило 12 машин, по своей ударной моще равнялся залпу 12 тяжелых гаубичных полков. А один полк включал в себя 48 орудий калибром 152 мм. Всего же в боях у города, носившего имя Сталина, артиллеристы обрушили на голову врага более 13 миллионов снарядов и мин.

От обороны – к наступлению

Вспоминая события того времени, нельзя обойти стороной авиацию. Это важно еще и потому, что превосходство в численности самолетов на стороне ВВС Германии было наиболее ощутимым и фашисты поначалу господствовали в воздухе. Однако, это все равно их не спасло.

Одновременно с модернизацией старой техники, которая шла интенсивными темпами, парк военно-воздушных сил РККА пополнялся новыми машинами. В частности истребителем Ла-5 с убирающимся шасси и закрытой кабиной. Оснащение самолета более мощным двигателем в 1330 л.с. позволило улучшить его маневренные характеристики, увеличить скороподъемность и максимальную скорость.

Машина очень пришлась по душе фронтовым летчикам своей простотой, надежностью и неприхотливостью. Благодаря двум синхронным 20-мм пушкам системы ШВАК, наши пилоты впервые с начала войны на равных смогли вести борьбу с немецкими истребителями, изменив тактику воздушного боя с оборонительной на – активную наступательную.

Опыт Сталинградских боев также потребовал внедрения двухместной кабины на штурмовике Ил-2, который изначально был одноместным. Именно тогда впервые вместе с пилотом на задания смог вылетать и стрелок.

Значительное боевое применение было найдено и для легких бомбардировщиков По-2, которые очень неплохо показали себя, прикрывая с воздуха речные катера, переправлявшие десанты и грузы для подразделений наших войск. За все время битвы авиаторы-красноармейцы совершили около 113 тысяч самолетовылетов, уничтожив в воздушных боях и на аэродромах, совместно с войсками ПВО свыше 4400 боевых и транспортных самолетов врага.

Легендарная «Букашка»

Особо стоит отметить действия Волжской военной флотилии, которая с началом оборонительных действий была передана в оперативное подчинение командованию Сталинградского фронта. Спустя много лет, вспоминая битву и все с ней связанное, маршал Советского Союза Василий Чуйков – командующий 62-й армией, отстоявшей город на Волге, сказал о подвиге моряков следующее: «Если бы их не было, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и не выполнила бы своей задачи...»

И установленный на постаменте на набережной Волгограда в 1995 году бронекатер БК-13, который ласково называют «букашкой» – светлая память о моряках флотилии.

Бронекатера, канонерские лодки, речные тральщики, входящие в состав флотского объединения, помимо оказания частям Красной Армии огневой поддержки со стороны реки, выполняли целый ряд дополнительных функций. Высаживали десанты, переправляли личный состав воинских подразделений, оружие, боеприпасы и продовольствие в город; вывозили из Сталинграда раненых, женщин и детей…

Две «букашки» плюс к своему штатному вооружению (одна пушка 76,2 мм в танковой башне и три пулемета) были оборудованы реактивными минометными пусковыми установками БМ-13. Они фактически играли роль плавучих «Катюш», которые неоднократно наводили на фашистов ужас. По данным их разведки в точках нанесения огневого удара «орга́нов Сталина» ни как не могло быть.

До войны считалось, что бронекатера могут действовать только на чистой воде, а с наступлением холодов должны подниматься на берег. При битве под Сталинградом им пришлось вести бои в условиях тяжелого ледостава. Забортные отверстия забивало ледяной шугой, отчего вода переставала поступать для охлаждения двигателей и они перегревались.

Битый лед повреждал рули и винты, и катера теряли возможность маневрировать. Чтобы не превратиться в неподвижные мишени для артиллерии противника, морякам нередко приходилось бросаться в воду и помогать своим плавсредствам выбираться из ледяного плена.

С начала битвы на Волге и вплоть до 16 декабря 1942 года, когда река окончательно была скована льдом, под интенсивным огнем противника корабли совершили более 35 тысяч рейсов.

В город было переправлено порядка 90 тысяч солдат и офицеров, 13 тысяч тонн грузов; из города было эвакуировано более 52 тысяч человек. Артиллерией флотилии было уничтожено три полка пехоты противника, свыше двух десятков танков, около 15 самолетов.

Когда все закончилось, два дивизиона флотильских тральщиков занимались очисткой фарватера Волги от вражеских мин.

Память о подвиге

Мы – потомки своих дедов и прадедов, выигравших ту кровопролитную битву, всегда будем помнить об их подвиге.

Равно как и о том, что город с именем Сталина, который Гитлер планировал взять одной армией Паулюса за неделю и который фашисты со своими союзниками буквально превратили в руины, оказался для них неприступной крепостью.

И нет ничего удивительного, что германцы, немцы, получившие по зубам на берегах Волги, уже больше не смогли придти в себя после этого.