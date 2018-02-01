Пентагон показал еще 5 видео перехвата американского самолета-разведчика российским Су-27

ВМС США в среду обнародовали еще пять роликов, на которых, как утверждает Пентагон, запечатлен «небезопасный» маневр российского истребителя Су-27, осуществившего перехват американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries.

В пояснительной записке к видео военные утверждают, что записи «демонстрируют перехват Су-27 самолета EP-3 на очень близком расстоянии, на одинаковой высоте над уровнем моря, расстояние между законцовками крыльев двух самолетов составляло 5 футов (около 1,5 метра)».

Командир 67-й тактической группы 6-го флота ВМС США, капитан Билл Эллис заявил, что это был крайне опасный маневр.

Отмечается, что после того, как Су-27 перехватил EP-3, разведчик предпочел изменить курс и удалиться.

«Надо сказать, что там никаких нарушений однозначно не было видно - это во-первых. Во-вторых, все было сделано в плане именно обеспечения безопасности полетов и нашего истребителя или истребителей, и, соответственно, сопровождения самолета, который они осуществляли», - рассказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Ранее в Минобороны России заявили, что российский истребитель перехватил самолет ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами, соблюдая все необходимые меры безопасности. В ведомстве считают, что сближение не было опасным.