У КНДР есть «секретное оружие» - National Interest

Журналисты National Interest опубликовали материал, в котором утверждают, что Северная Корея построила целую подземную сеть тоннелей, бункеров, укреплений и даже авиационных баз, что в случае войны станет самым главным «секретным оружием» КНДР.

По данным издания, уже сейчас в стране существуют три авиабазы, скрытые под землей, так как власти Северной Кореи прекрасно понимают, что в случае войны все наземные объекты скорее всего будут уничтожены.

Авторы материала напоминают, что в 1974 году был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ) между Северной и Южной Кореей, способный пропускать до двух тысяч северокорейских солдат в час.

Еще более крупный тоннель также был прорыт спустя четыре года. С тех пор были обнаружены еще четыре пути, позволяющие армии КНДР беспрепятственно проходить под землей южнокорейские оборонительные сооружения со скоростью одна бригада в час.

О точном числе таких военных объектов судить сложно, но по словам экс-генерала Южной Кореи Хана Сун Чу на данный момент есть около 84 туннелей. Некоторые даже ведут прямо в центр Сеула.

По словам перебежчиков из КНДР, в стране существует всего около 800 бункеров для маскировки пехоты, и в десять раз больше для северокорейского руководства. Также в горах есть укрепления, в которых уже сейчас развернуты артиллерийские орудия.

Издание подчеркивает, что обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно.