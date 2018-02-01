Пошлина на экспорт нефти в России выросла с февраля 2018 года

В Минэкономразвития РФ сообщили, что с 1 февраля пошлина на экспорт нефти из страны будет увеличена на 8,7 доллара — до 120,1 доллара за тонну.

При этом экспортную пошлину на высоковязкую нефть повысили до 19,5 доллара с 17,9.

Ранее в министерстве финансов России сообщали, что нефть Urals за год и месяц с 15 декабря 2017 года в среднем стоила около 66.5 долларов за баррель, то есть примерно 485 долларов за тонну.

Экспорт светлых нефтепродуктов и масла теперь будет обходиться в 36 долларов за тонну, а темных 120,1 доллара.