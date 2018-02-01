Канада не считает Россию угрозой

Власти Канады не видят в России неминуемой угрозы, но уверены, что члены Североатлантического альянса должны внимательно следить за военной деятельностью Москвы, сообщил канадский министр обороны Харджит Сингх Саджан во время переговоров с главой МО Латвии Раймондсом Бергманисом.

«Во время встречи министр Саджан подтвердил, что Канада не считает, что Россия представляет неминуемую опасность для НАТО», - сообщение канадского минобороны, которое есть в распоряжении ТАСС.

Главы военных ведомств двух стран обсудили канадско-латвийское военное сотрудничество и работу канадских инструкторов в Латвии.