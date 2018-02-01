С 1 февраля в МФЦ можно будет оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет

С 1 февраля 2018 года граждане России смогут оформить заграничные паспорта на 10 лет в многофункциональных центрах (МФЦ).

До 1 февраля через МФЦ можно было сделать загранпаспорт только старого образца. Отмечается, что россияне должны подать заявление в многофункциональный центр, который передает данные в МВД. Ведомство оформляет документ, и заявитель забирает его в этом же МФЦ.

Отмечается, что такая услуга должны предоставлять хотя бы одном многофункциональном центре, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района, где проживает 100 тысяч человек, а также в городе федерального значения.