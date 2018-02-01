Украина официально прекратила работу судов в Крыму и Донбассе

Высший совет правосудия (ВСП) Украины заявил о прекращении работы местных и апелляционных судов в Крыму, сообщается на сайте ведомства.

При этом в Киеве продолжают считать регион частью Украины. Кроме Крыма суды прекратили работу на территории ДНР и ЛНР.

Отмечается, что 9 января в ВСП поступило представление председателя Верховного Суда о прекращении работы данных судов по причине «борьбы с терроризмом» на этих территориях. Ведомство пообещало обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса.