Украина официально прекратила работу судов в Крыму и Донбассе
В список закрытых Киевом судов вошли 84 суда, из них 36 в Крыму, 31 - в Донецкой области, 17 - в Луганской.
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Высший совет правосудия (ВСП) Украины заявил о прекращении работы местных и апелляционных судов в Крыму, сообщается на сайте ведомства.
При этом в Киеве продолжают считать регион частью Украины. Кроме Крыма суды прекратили работу на территории ДНР и ЛНР.
Отмечается, что 9 января в ВСП поступило представление председателя Верховного Суда о прекращении работы данных судов по причине «борьбы с терроризмом» на этих территориях. Ведомство пообещало обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса.