NASA опубликовало кадры «кровавого суперлуния»

31 января жители Земли могли наблюдать сразу три уникальных явлений – приближение Луны к Земле на минимальное расстояние - около 350 тысяч километров, полнолуние и полное лунное затмение.

Видео так называемого «кровавого суперлуния» опубликовало американское космическое агентство NASA.

Отмечается, что из-за того, что Луна приблизится к Земле, она будет больше и ярче обычного, а полное затмение станет причиной того, что серебристый диск обретет оранжево-красный оттенок.

Лучше всего явление было видно в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японии, Австралии и на западном побережье США. Жители европейской части России могли наблюдать лишь некоторые фазы «суперлуния».

Раньше люди верили, что «Кровавое суперлуние» предвещает природные катаклизмы. Сейчас же, как уверяют астрологи, это самое лучшее время для загадывания желаний.