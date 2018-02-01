SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с мыса Канаверал (штат Флорида, США) в среду, 31 января американской корпорацией SpaceX.

Ракета выведет на орбиту спутник GovSat-1, который принадлежит совместному предприятию властей Люксембурга и базирующейся там же компании SES. Отмечается, что он будет передавать информацию по защищенному каналу для правительственных нужд, а также для военных.

Старт состоялся в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 по московскому времени). Трансляция велась на сайте SpaceX.