США провели неудачный противоракетный запуск на Гавайях

Противоракетные испытания Пентагона в районе Гавайских островов в среду окончились неудачей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Ранее военное ведомство сообщало, что во время испытаний военные тестируют систему противоракетной обороны «Иджис» и одно из ее средств поражения - зенитную управляемую ракету SM-3.

Американские военные выпустили указанную ракету с наземной установки для перехвата цели, запущенной с самолета, но задание было провалено.

По мнению журналистов, Пентагон скорее всего попытается скрыть этот факт в преддверии Олимпийских игр, в которых в том числе примут участие северокорейские спортсмены.

Ранее сообщалось, что экстренные службы Гавайев по ошибке разослали местным жителям оповещение о ракетной угрозе, призывая всех немедленно уйти убежище.