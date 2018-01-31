Минобразования Чехии изъяло из обращения атлас с российским Крымом

После того, как на это обратил внимание телеканал TV Prima, украинское и грузинское внешнеполитические ведомства выразили протест.

«Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий», — говорится в сообщении Минобразования Чехии.

Также в ведомстве рассказали, что уже обратились к издателям, что те как можно скорее исправили ситуацию.

Крым стал российской территорией в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96% проголосовавших высказались в пользу присоединения к РФ.