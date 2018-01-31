Минобразования Чехии изъяло из обращения атлас с российским Крымом
Министерство образования Чехии изъяло из обращения школьный атлас, на котором Крым обозначен, как российская территория, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Андрей Иглов / РИА Новости
После того, как на это обратил внимание телеканал TV Prima, украинское и грузинское внешнеполитические ведомства выразили протест.
«Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий»,
— говорится в сообщении Минобразования Чехии.
Также в ведомстве рассказали, что уже обратились к издателям, что те как можно скорее исправили ситуацию.
Крым стал российской территорией в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96% проголосовавших высказались в пользу присоединения к РФ.