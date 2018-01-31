Появилось первое видео из аэропорта Атлантик-Сити, где экстренно сел самолет Azur Air
Пассажиры лайнера авиакомпании Azur Air, который экстренно сел в аэропорту Атлантик-Сити, сняли на видео самолет и рассказали, что борт посадили из-за утечки топлива.
При этом ранее пресс-служба компании сообщила, что посадка была произведена в штатном режиме из-за перерасхода топлива.
«При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва — Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме»,
- сказано в сообщении авиакомпании.
Пассажиры признали, что их покормили пиццей и разместили в одном из терминалов аэрогавани. Кроме того, их багаж сгрузили с самолета Azur Air и подали новый рукав для посадки.