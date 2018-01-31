ВСУ «захватили» село, которое и так было под их контролем

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко в среду заявил, что сообщение украинских каналов о захвате бойцами ВСУ села Новоалександровка в «серой зоне», которое распространило военное ведомство Украины, было ложным.

По его словам, населенный пункт и так находился под контролем ВСУ с момента окончания активных боевых действий.

«Сегодня на сайте МО Украины со ссылкой на "Военное ТВ" появилась информация о том, что военнослужащие ВСУ взяли под контроль село Новоалексанровка. На самом деле село с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине», - цитирует Марочко Луганскинформцентр.

На сегодняшний день в зоне соприкосновения выдвижения сил и средств ВСУ, и тем более захват населенных пунктов на территории ЛНР зафиксировано не было, отметил представитель народной милиции.