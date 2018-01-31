Названа причина посадки в США самолета из России

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из России на Кубу, произвел посадку в американском Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва — Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме», - говорится в сообщении.

По ее словам, посадка была произведена в штатном режиме. Пассажиры на время ожидания были переведены в терминал, им было обеспечено питание. Ранее сообщалось, что следовавший из России на Кубу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту штата Нью-Джерси.