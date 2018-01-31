Путин: Россия рассматривает Францию как ключевого партнера в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия стремится вести диалог с французским бизнесом на равноправной основе и рассматривает Францию как одного из главных партнеров в Европе. Об этом он заявил на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

«Мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня на прагматичной и равноправной основе», — приводит слова Путина ТАСС.

Путин также выразил надежду, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в мае этого года, будут подписаны крупные контракты.