Российские военные доставили питьевую воду в деревню Мазлум сирийской провинции Дейр-Эз-Зор

Российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается проведение мероприятий по возвращению мирной жизни на сирийскую землю. Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии обеспечивается российско-иранско-турецким совместным Координационным центром. Об этом сообщил генерал-майор Ю.Г. Евтушенко на брифинге.

По его словам, в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. За сутки были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Центром совместно с Комитетами национального примирения сирийских провинций продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

За сутки подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Расм Шокан провинции Алеппо и Сафи провинции хомс к режиму прекращения боевых действий. Центром совместно с Комитетами национального примирения сирийских провинций продолжается работа по оказанию гумпомощи населению в наиболее пострадавших районах САР.

Так, жителям Абу-Джрейн провинции Алеппо и Рабиаа провинции Хама доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом четыре тонны. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 114 сирийцам, включая 20 детей.

Российским Центром по примирению совместно с руководством провинций продолжается работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Всего за сутки в свои дома вернулись 211 человек, в том числе в провинции Хомс – 17, в провинции Дейр-Эз-Зор – 194 человека.