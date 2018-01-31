В США тысячи птиц неожиданно упали с неба - СМИ

В Соединенных Штатах Америки средь бела дня в штате Колорадо с неба замертво начали падать птицы.

Тысячи птиц упали с неба в окрестностях американского Денвера, информирует Daily Star.

Масштабы произошедшего особенно заметны на автодорогах, где тушками птиц завалены сотни метров дорожного полотна.

Причины необъяснимого явления на данный момент неизвестны.

Очевидцы выдвинули предположения, что произошла атака пришельцев. Другие считают инцидент неким знамением.