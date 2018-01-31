Россия и Сирия подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики

Россия и Сирия подписали дорожную карту по взаимодействию в сфере энергетики и электроэнергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики России. Дорожная карта предусматривает восстановление, модернизацию и строительство новых объектов в Сирии.

«Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии», - говорится в сообщении.

Документ подписали глава министерства энергетики России Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли.