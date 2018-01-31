Руины древнего вавилонского храма обнаружены в Ираке
К югу от иракской столицы Багдада обнаружена постройка времен древнего Вавилона.
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Иракские археологи обнаружили древнюю вавилонскую постройку на территории провинции Бабиль к югу от Багдада.
«Постройка потрясающая с точки зрения планирования, и она, возможно, являлась одним из основных храмов в историческом городе Далият», - приводит РИА Новости слова местного археолога Дыя ас-Сафара.
Раскопки проводились совместными усилиями факультета искусств багдадского университета и национальным департаментом древностей и наследия Ирака.
Расцвет Вавилонского царства пришелся на XVIII век до нашей эры.