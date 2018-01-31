Кот-спаситель всю ночь согревал пропавшего школьника

В Калининградской области бездомный кот всю ночь согревал 13-летнего школьника, которому пришлось остаться на ночлег в неотапливаемом сарае. Об этом сообщает пресс-служба калининградского управления МВД.

Мальчик пропал 25 января в поселке Добровольск. Он ушел из дома в школу, но на уроках так и не появился. Оказалось, что мальчик решил не идти в школу и отравился в Краснознаменск к бабушке, где хотел сфотографироваться на паспорт в преддверие 14-летия.

Бабушку дома он не застал и пешком отправился в Добровольск. Пока он шел, на улице стемнело, и он решил переночевать в сарае.