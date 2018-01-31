Романтичные истории влюбленных художников - в Москве открылась выставка, посвященная музам творцов

В музее русского импрессионизма впервые в одном пространстве собраны портреты жен великих отечественных художников - Репина, Серова, Кончаловского, Врубеля - всего четыре десятка работ.

Корзины с васильками как символом непостоянства - посреди зала. Точь в точь, как на портрете Игоря Грабаря. Двух сестер Машу и Валю Мещерских в 1904 году художник усадил позировать в окружении этих синих цветов еще маленькими девочками. Работу не закончил и вернулся к ней только через десять лет. Когда одна из них уже стала его женой. Но мог ли предчувствовать мастер, что судьба преподнесет неожиданный поворот.

Непредсказуемые, романтичные и трагичные, полные страсти, а порой и разочарования на полотнах застыли десятки историй любви ведущих художников конца 19-го - середины 20-го веков. Истории, рассказанные, казалось бы, кистью мужской руки, но от женского лица.

Вот на полотне, например, спутница жизни и муза Ильи Репина - Наталья Нордман-Северова. Смелая и эксцентричная женщина мужу говорила - не желаю остаться в памяти потомков синей или зеленой. И он послушно отливал ее портреты в бронзе, явно приукрашая, и писал на холстах. А еще покорно соглашался есть котлеты из сена и бифштексы из клюквы, супруга была убежденной вегетарианкой. Но друзья художника в один голос отмечали - Натали на Репина хорошо влияет.

А вот работа Сергея Судейкина. Его жена - актриса немого кино Вера - даже сформулировала обязанности жены художника. Главный пункт гласит - быть физическим идеалом, а потому быть его вечной моделью. Правда союз актрисы и художника будет не вечным - она уйдет к композитору Игорю Стравинскому и проживет с ним полвека.

А вот, пожалуй, самая грустная история. 1908 год, портрет жены Бориса Кустодиева Юлии с дочерью. Через год у художника обнаружат опухоль спинного мозга. Доктор поставит молодую женщину перед выбором - сохранить мастеру руки или ноги. «Художник без рук не сможет жить!» - обреченно вымолвит возлюбленная. До конца своих дней он будет прикован к коляске. Она – у него сиделкой. Увековеченной в знак вечной любви на десятках его полотен.