Он еле говорит: Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из московских клиник c подозрением на пневмонию.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look
Как сообщил сайту телеканала «Звезда» друг Армена Борисовича Владимир Быстряков, артист попал в больницу накануне.
«Говорят, у него пневмония. Он еле говорит, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал. Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной, – бред. Он эти передачи не смотрит вообще», - рассказал Быстряков.
Раннее сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали в клинику с гипертоническим кризом.