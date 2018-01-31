Он еле говорит: Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве

Как сообщил сайту телеканала «Звезда» друг Армена Борисовича Владимир Быстряков, артист попал в больницу накануне.

«Говорят, у него пневмония. Он еле говорит, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал. Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной, – бред. Он эти передачи не смотрит вообще», - рассказал Быстряков.