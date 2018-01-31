У Москвы есть данные, какими ракетами располагает КНДР - посол РФ

У Москвы есть данные, какими ракетами располагает КНДР. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Посол отметил, что Москва тщательно следит за ситуацией. Посол также подчеркнул, что у российского посольства в КНДР есть план эвакуации на случай ЧС.

«У нас, естественно, эти данные есть, мы ситуацию скрупулезно отслеживаем», - заявил посол.

По словам дипломата, Россия представляет, каков уровень техники и технологии у ВПК КНДР. Он также отметил, что это собственные разработки. КНДР в прошлом году произвела серию ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание.