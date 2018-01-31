«Кровавое суперлуние» наступит впервые за полтора века

Сразу три уникальных астрономических явления можно будет наблюдать сегодня вечером.

Во-первых, Луна приблизится к нашей планете на минимальное расстояние - около 350 тысяч километров. Из-за этого она будет выглядеть больше и ярче обычного. Во-вторых, это совпадет с полнолунием. И наконец, произойдет полное затмение небесного тела, во время которого серебристый диск обретет оранжево-красный оттенок.

Такую Луну обычно называют «кровавой».

Во всей красе редкое явление увидят жители Сибири и Дальнего Востока, а также Японии, Австралии и западного побережья США. На европейской части России и в Восточной Европе можно будет наблюдать лишь некоторые его фазы.

Раньше люди верили, что «Кровавое суперлуние» предвещает природные катаклизмы. Сейчас же, как уверяют астрологи, это самое лучшее время, чтобы загадать желание – оно сбудется.