Украинские производители применяют компоненты самоходных артиллерийских установок «Пион» для изготовления «Оплотов» и ремонта стоящих в строю танков Т-72.

Данный материал опубликовал один из блогеров на своем сайте. Кроме того, статья была размещена в военном блоге bmpd, который выходит под эгидой Центра анализа стратегий и технологии.

Автор статьи исследовал состояние артиллерийского вооружения армии Украины, в частности – оставшиеся в распоряжении Киева 2013-миллиметровые самоходки «Пион». По мнению блогера, с хранения были сняты 56 данных установок, однако публично продемонстрированы только 39.

«17 штук просто растворились. Спрятать такие громоздкие машины негде», - подчеркнул автор.

Блогер также отметил, что исчезнувшие САУ могли пойти на запчасти для Т-72 и «Оплотов», которые производятся для Таиланда. Так, он пишет, что «Пионы» оснащены двигателями, которые могут подойти для Т-72. Однако доступа к закупкам данных силовых установок Киев не имеет, поскольку их производством занимается Челябинский тракторный завод в России.

Для производства «Оплотов» необходимы также катки, балансиры и торсионы, которые имеются у «Пионов», пишет блогер. Кроме того, ходовая часть артиллерийских установок создана на базе танка Т-80, который был в основе при разработке «Оплота».

Харьковский завод имени Малышева занимается производством «Оплотов». Вместе с тем, предприятие до сих пор не выполнило контракт на поставку 49 данных танков Таиланду, который был заключен в 2011 году.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике соединили мину с гранатой. Для этого инженеры ДНР разработали гильзу с вышибным патроном для окопного миномета.