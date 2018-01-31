Весь мир понимает, что победа над ИГИЛ* достигнута Вооруженными силами России - генерал-полковник Шпак

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Георгий Шпак полагает, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что это именно коалиция во главе с США «почти на 100 процентов» освободила Сирию от международных террористов, в действительности является безосновательной похвальбой.

«Американский президент, выступая перед конгрессменами, выдал желаемое за действительное. Эта похвальба не имеет оснований, весь мир понимает, что победа над «Исламским государством» (организация запрещена в РФ – прим. ред.) достигнута Вооруженными силами России, нашими турецкими и иранскими союзниками, сирийской правительственной армией. Победа одержана нами, и сомнений в этом быть не может», - заявил Шпак в интервью еженедельнику «Звезда».

Вместе с тем генерал-полковник отметил, что российским военнослужащим в настоящее время необходимо сосредоточить свое внимание на предотвращение возможность нападения – в первую очередь, на коммуникациях и в пунктах базирования войск. Читать далее…

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в РФ.