Ученые рассказали о жизни на Земле в эпоху метеоритной «бомбардировки»

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института в Боулдере (США) считают, что четыре миллиарда лет назад Земля могла быть обитаемой, невзирая на постоянную и мощную метеоритную бомбардировку.

Как пишут в своей статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters, Роберт Гримм и Саймон Марчи, раннее детство Земли было яростным. Например, столкновение, в результате которого была образована Луна, расплавило всю поверхность планеты. Разумеется, в тот момент не могло существовать какой-либо жизни.

В материале ученые утверждают, что таких масштабных катастроф в истории Земли больше не было, но весь катархейский период (приблизительно 4,6–4 миллиарда лет назад) планета находилась под метеоритным дождем.

Исследователи отмечают, что древнейшие общепризнанные следы жизни имеют возраст 3,8 миллиарда лет, а датировка некоторых находок, которые до сих пор обсуждают ученые, демонстрируют еще более впечатляющие цифры.

Гримм и Марчи смоделировали нагрев земной коры ударами метеоритов диаметром более 100 километров. При этом авторы уточнили физическую модель рассеяния тепла при столкновении и применили последние научные данные об интенсивности бомбардировки 4,5–3,5 миллиарда лет назад. Целью исследователей было выяснить, может ли Земля под ударами астероидов нагреться до гарантированно стерильного состояния.

В итоге ученые установили, что поверхность Земли могла несколько раз расплавиться, однако за последние 4,2 миллиарда лет это произошло не более одного раза (а возможно, и ни одного). По мнению исследователей, для гарантированной полной стерилизации планеты в эту эпоху необходимо на порядок увеличить количество падающих астероидов.

В своей статье Гримм и Марчи пишут, что обиталищем жизни при этом могла быть не поверхность как таковая, а верхний километр земной коры. После первых нескольких сотен миллионов лет бомбардировки от 10 до 75 процентов этого слоя имели температуру от 20 до 50 градусов Цельсия. Отметим, что некоторые бактерии предпочитают гораздо более жаркие места.

Позже тяжелая метеоритная бомбардировка разогрела Землю основательнее, но и тогда упомянутые температуры сохранялись в 20% верхнего километра земной коры.

Ученые подчеркивают, что подземная жизнь в то время могла существовать только в виде микробов, но это вообще типично для ранней Земли. К слову, сейчас микробы земной коры, которые не нуждаются даже в кислороде, составляют не менее половины общей биологической массы Земли.

Разумеется, исследование не доказало существование живых организмов в катархейскую эру. Оно лишь показало, что жизнь могла быть, поскольку астероидная бомбардировка не являлась для нее преградой.