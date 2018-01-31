Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом вопросы координации усилий РФ и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации в Сирии.

В ходе телефонной беседы, состоявшейся 31 января, лидеры двух стран подчеркнули важность реализации достигнутых на Конгрессе нацдиалога Сирии, проходящего в Сочи, договоренностей для политического урегулирования в САР.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не стремится к захвату сирийских земель.