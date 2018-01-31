Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах

В среду, 31 января, оператор проекта Nord Stream 2 AG получил разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии. Также была одобрена прокладка на сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности», - говорится в сообщении компании.

Официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности было выдано Горным ведомством Штральзунда.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге уже назвал событие «важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта».

Отмечается также, что процедуры получения разрешения в других четырех странах вдоль маршрута газопровода идут по графику.

В ноябре 2017 года Горное ведомство Штральзунда утвердило работы в районе немецкого континентального шельфа.

Ранее эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Польши о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» станет смертельным для Украины.