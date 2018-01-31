Умер первый космонавт Украины Каденюк - СМИ

В Киеве в парке Царское Село в возрасте 67 лет умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Как пишет УНН, ссылаясь на источник, близкий к окружению Каденюка, космонавт ушел из жизни скоропостижно, до приезда скорой помощи.

В 1995 году Леонид Каденюк был отобран в группу космонавтов украинского Национального космического агентства. Он прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования в качестве специалиста по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк летал в космос на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета он проводил биологические эксперименты совместно с американскими специалистами с тремя видами растений: репа, соя и мох.