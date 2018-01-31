Власти Австралии сдали секретные документы в секонд-хенд

В австралийской Канберре произошел нелепый инцидент – два шкафа с документами, которые имели гриф от «конфиденциально» до «совершенно секретно» из секретариата премьер-министра Австралии Малкома Тернбулла оказались на продаже в магазине подержанной мебели.

Предметы приобрел случайный покупатель, сообщает ABC. Отмечается, что ключи от обоих шкафов были утеряны, в связи с чем сделка оказалась не дорогой.

«Они были приобретены для небольших изменений и не открывались в течение нескольких месяцев до тех пор, пока не были открыты с помощью дрели», - рассказал покупатель, имя которого не разглашается.

Позже стало известно, что в документах содержалась информация, которая касалась деятельности ряда предшествующих правительств страны. Так, например, в них содержались результаты государственного аудита по факту исчезновения в федеральном полицейском ведомстве 400 документов, имеющих отношение к национальной безопасности, на протяжении нескольких лет с 2008 по 2013 годы.