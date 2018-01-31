Названа дата старта продаж единых билетов в Крым

С 30 апреля 2018 года будут возобновлены пассажирские перевозки в города Республики Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

Как сообщается на сайте Автономной некоммерческой организация «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД»), 31 января открыта продажа единых билетов.

В сообщении говорится, что с 2018 года оформить единый билет можно за 90 дней до отправления поезда в железнодорожных кассах, а также на сайте ОАО «РЖД». Единый билет можно купить одновременно с оформлением или предоставлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за сутки до отправления автобуса.

Перевозки по единому билету в туристический сезон текущего года будут осуществляться в семь городов Крыма: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялта.

По данным АНО «ЕТД», цена единого билета на автобусную и паромную составляющую остается неизменной с 2015 года: из Анапы в Керчь – 380 рублей, в Симферополь – 590 рублей, в Севастополь – 690 рублей, в Феодосию – 460 рублей, в Судак – 540 рублей, в Евпаторию – 690 рублей, в Ялту – 700 рублей; из Краснодара в Керчь – 560 рублей, в Симферополь – 710 рублей, в Севастополь – 810 рублей, в Феодосию – 590 рублей, в Судак – 660 рублей, в Евпаторию – 810 рублей, в Ялту – 820 рублей.

Отмечается, что дети до 5 лет в сопровождении взрослых могут проехать по единому билету бесплатно с предоставлением отдельного места.

Также сообщается, что АНО «ЕТД» будет координировать перевозки пассажиров на всем протяжении пути от железнодорожных вокзалов до курортов Крымского полуострова и обратно.