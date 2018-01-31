В Кремле прокомментировали драку Шевченко и Сванидзе в прямом эфире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал драку между Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе, произошедшую из-за разных взглядов на роль Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне.

В связи с этим представитель Кремля вспомнил недавнее решение Минкульта отменить прокат британского фильма «Смерть Сталина».

«Я в этом контексте скажу одно: а вы критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма "Смерть Сталина". Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями», - сказал Песков.

Журналист, телеведущий, общественный деятель Максим Шевченко и тележурналист и историк Николай Сванидзе подрались в прямом эфире в студии радиостанции «Комсомольская правда». Тема передачи была острой: «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?».

Позже Максим Шевченко дал интервью телеканалу «360», где заявил, что основной причиной конфликта стал разный подход к трактовке истории страны, вызвавший раскол в обществе и кипение страстей.