Мы имеем дело с непредсказуемым визави – Песков о «кремлевском докладе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские партнеры демонстрируют непредсказуемость. По его мнению, Россия должна сохранять собранность в такой ситуации и действовать сообразно своим интересам, рассказал он журналистам.

«Вы, наверное, сами можете с легкостью проанализировать звучавшие вчера из Вашингтона заявления: в самом тексте документа написано, что никоим образом не является рестрикциями или санкциями, далее звучат заявления официальные, что это начало санкций, потом взаимоисключающие слова, и так далее, и тому подобное. Поэтому, к сожалению, мы имеем дело с непредсказуемыми партнерами, и, конечно, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность, по крайней мере нужно действовать в соответствии с тем пониманием, чего мы хотим», - подчеркнул Песков.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что один из экспертов-составителей «кремлевского доклада» в последний момент заявил о замене списка, Песков заявил, что «это не дело российской стороны заниматься такими догадками».

«К большому сожалению, мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави, в данном случае в этих действиях очень много противоречивости и непредсказуемости», - отметил он.

Вместе с тем Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина относительно «кремлевского доклада» о том, что это «недружественный, скорее враждебный акт по отношению к нашей стране».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве в шутку отметил, что ему обидно, что он не попал в «кремлевский доклад» США.