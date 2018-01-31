«Пчела» решил «хайпануть»: Вдовиченков прокомментировал реплику Майкова о сериале «Бригада»

По мнению Вдовиченкова, Майков решил просто обратить на себя внимание этой репликой.

«Мне непонятно, почему он так сказал, для меня это выглядит как попытка привлечения внимания. Я считаю, это просто демонстративный акт. И вообще, мне кажется, что Паша так не думает, как и не думал на протяжении 15 лет, и вдруг так решил. Кризиса вроде у него в ролях нет, в сериалах прекрасно играет. Это просто хайп», - сказал Вдовиченков.