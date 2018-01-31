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Эксперт напомнил Трампу о еще одной «угрозе» для США

Наталия Майорова
12:23 31.01.2018
Он также отметил, что с экономикой у США все в порядке, однако американская сторона «стоит на месте», в то время как растут Индия и Китай.
Фото: MediaPunch / face to face / globallookpress

Политический аналитик Станислав Бышок в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о якобы вызове американским интересам со стороны России и Китая. 

«Резкие заявления в адрес России нередки для администрации Соединенных Штатов, в том числе – для нынешней администрации. Когда Трамп называет Россию и Китай главными политическими соперниками Соединенных Штатов, он все-таки забывает еще как минимум Индию – растущую огромную страну. И в принципе общее БРИКС, которое тоже растет по отношению к другим экономическим центрам силы»,

- отметил эксперт.

По его словам, для Трампа, как и для любого другого президента и политика, важно сохранять власть. В связи с этим он «идет в фарватере общих политических настроений в своем истеблишменте». 

«В Соединенных Штатах есть одна из немногих тем, по которой сходятся демократы-республиканцы, а именно – это антироссийский консенсус. Поэтому даже если бы Трамп и хотел наладить отношения с Россией, тем не менее в большей степени он хочет сохранить власть, поэтому он против этого консенсуса не пойдет и использует его в своей риторике уже теперь Россию в качестве одного из оппонентов Соединенных Штатов»,

- подчеркнул Бышок.

Он также отметил, что с экономикой у США все в порядке, однако американская сторона «стоит на месте», в то время как растут Индия и Китай. И даже если страны не растут так быстро, как им бы того хотелось, в них проживает огромное число населения. 

«Если даже каждый индус, условно говоря, начинает получать в год на 10 долларов больше, то это уже в масштабах всей Индии просто огромный подъем. Так что это то, что будет в риторике Соединенных Штатов через некоторое время»,

- заключил Бышок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям Соединенных Штатов.  Соответствующее заявление американский лидер сделал во время своего выступления с ежегодной речью «О положении страны» в конгрессе. 

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